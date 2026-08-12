Precio de NDQ666 hoy

El precio actual de NDQ666 (NDQ) hoy es $ 0, con una variación del 1.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NDQ a USD es $ 0 por NDQ.

NDQ666 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,745, con un suministro circulante de 1.00B NDQ. Durante las últimas 24 horas, NDQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04552941, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NDQ experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +4.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NDQ666 (NDQ)

Cap de mercado $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NDQ666 es de $ 20.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NDQ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.75K.