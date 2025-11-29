Precio de Namimoto Token hoy

El precio actual de Namimoto Token (NAMT) hoy es $ 0.00002571, con una variación del 4.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAMT a USD es $ 0.00002571 por NAMT.

Namimoto Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,503, con un suministro circulante de 992.00M NAMT. Durante las últimas 24 horas, NAMT cotiza entre $ 0.00002578 (bajo) y $ 0.00002866 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00223616, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002349.

En el corto plazo, NAMT experimentó un cambio de -0.68% en la última hora y de -14.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Namimoto Token (NAMT)

Cap de mercado $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.50K$ 25.50K $ 25.50K Suministro de Circulación 992.00M 992.00M 992.00M Suministro total 992,000,000.0 992,000,000.0 992,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Namimoto Token es de $ 25.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NAMT es de 992.00M, con un suministro total de 992000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.50K.