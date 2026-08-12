Precio de Mezo USD hoy

El precio actual de Mezo USD (MUSD) hoy es $ 0.991686, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUSD a USD es $ 0.991686 por MUSD.

Mezo USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,947,618, con un suministro circulante de 31.21M MUSD. Durante las últimas 24 horas, MUSD cotiza entre $ 0.987867 (bajo) y $ 0.991824 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.16, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.91906.

En el corto plazo, MUSD experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 161.56K.

Información del mercado de Mezo USD (MUSD)

Cap de mercado $ 30.95M$ 30.95M $ 30.95M Volumen (24H) $ 161.56K$ 161.56K $ 161.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.95M$ 30.95M $ 30.95M Suministro de Circulación 31.21M 31.21M 31.21M Suministro total 31,207,167.89831774 31,207,167.89831774 31,207,167.89831774

La capitalización de mercado actual de Mezo USD es de $ 30.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 161.56K. El suministro circulante de MUSD es de 31.21M, con un suministro total de 31207167.89831774. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.95M.