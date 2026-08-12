Precio de Metalos hoy

El precio actual de Metalos (METALOS) hoy es $ 0, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de METALOS a USD es $ 0 por METALOS.

Metalos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,415.05, con un suministro circulante de 1.00B METALOS. Durante las últimas 24 horas, METALOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00565956, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, METALOS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Metalos (METALOS)

Cap de mercado $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.42K$ 19.42K $ 19.42K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Metalos es de $ 19.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de METALOS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.42K.