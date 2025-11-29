Precio de Matr1x hoy

El precio actual de Matr1x (MAX) hoy es $ 0.00286168, con una variación del 16.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAX a USD es $ 0.00286168 por MAX.

Matr1x actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 453,007, con un suministro circulante de 158.30M MAX. Durante las últimas 24 horas, MAX cotiza entre $ 0.00274015 (bajo) y $ 0.00347794 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.474276, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00274015.

En el corto plazo, MAX experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +1.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Matr1x (MAX)

Cap de mercado $ 453.01K$ 453.01K $ 453.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Suministro de Circulación 158.30M 158.30M 158.30M Suministro total 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Matr1x es de $ 453.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAX es de 158.30M, con un suministro total de 800000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.29M.