Precio de Manifesting hoy

El precio actual de Manifesting (MANIFEST) hoy es $ 0.00865962, con una variación del 4.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MANIFEST a USD es $ 0.00865962 por MANIFEST.

Manifesting actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,793,467, con un suministro circulante de 900.00M MANIFEST. Durante las últimas 24 horas, MANIFEST cotiza entre $ 0.00776679 (bajo) y $ 0.00909531 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.053044, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00499372.

En el corto plazo, MANIFEST experimentó un cambio de +0.62% en la última hora y de -18.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 694.73K.

Información del mercado de Manifesting (MANIFEST)

Cap de mercado $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M Volumen (24H) $ 694.73K$ 694.73K $ 694.73K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M Suministro de Circulación 900.00M 900.00M 900.00M Suministro total 899,998,530.323257 899,998,530.323257 899,998,530.323257

La capitalización de mercado actual de Manifesting es de $ 7.79M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 694.73K. El suministro circulante de MANIFEST es de 900.00M, con un suministro total de 899998530.323257. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.79M.