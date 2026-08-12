Precio de Lumint hoy

El precio actual de Lumint (LUMINT) hoy es $ 0.01685909, con una variación del 6.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUMINT a USD es $ 0.01685909 por LUMINT.

Lumint actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,203,256, con un suministro circulante de 190.00M LUMINT. Durante las últimas 24 horas, LUMINT cotiza entre $ 0.01612675 (bajo) y $ 0.01964378 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.079033, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00844951.

En el corto plazo, LUMINT experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de -14.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.19K.

Información del mercado de Lumint (LUMINT)

Cap de mercado $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volumen (24H) $ 65.19K$ 65.19K $ 65.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.58M$ 50.58M $ 50.58M Suministro de Circulación 190.00M 190.00M 190.00M Suministro total 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lumint es de $ 3.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.19K. El suministro circulante de LUMINT es de 190.00M, con un suministro total de 3000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.58M.