Precio de Louie hoy

El precio actual de Louie (LOUIE) hoy es --, con una variación del 1.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOUIE a USD es -- por LOUIE.

Louie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 786,016, con un suministro circulante de 999.41M LOUIE. Durante las últimas 24 horas, LOUIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01063902, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOUIE experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de -0.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Louie (LOUIE)

Cap de mercado $ 786.02K$ 786.02K $ 786.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 786.02K$ 786.02K $ 786.02K Suministro de Circulación 999.41M 999.41M 999.41M Suministro total 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

La capitalización de mercado actual de Louie es de $ 786.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LOUIE es de 999.41M, con un suministro total de 999411127.274. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 786.02K.