Tokenómica de Loaded Lions (LION)
Información de Loaded Lions (LION)
Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems!
Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem.
Tokenómica de Loaded Lions (LION): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Loaded Lions (LION) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens LION que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens LION que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de LION ¡explora el precio en vivo del token LION!
