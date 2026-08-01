Precio de Asteroid(ASTEROID1)
El precio actual de Asteroid (ASTEROID1) hoy es € 0.002076, con una variación del 18.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTEROID1 a EUR es € 0.002076 por ASTEROID1.
Asteroid actualmente está en el puesto #1369 por capitalización de mercado en € 2.08M, con un suministro circulante de 1.00B ASTEROID1. Durante las últimas 24 horas, ASTEROID1 cotiza entre € 0.001649 (bajo) y € 0.0024 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0150323333261744136, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0000023589341496848.
En el corto plazo, ASTEROID1 experimentó un cambio de +2.16% en la última hora y de +16.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.86K.
No.1369
100.00%
ETH
La capitalización de mercado actual de Asteroid es de € 2.08M, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.86K. El suministro circulante de ASTEROID1 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.08M.
+2.16%
+18.22%
+16.23%
+16.23%
Siga los cambios de precios de Asteroid para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00027516
|+18.22%
|30 Días
|€ +0.000856
|+70.16%
|60 Días
|€ -0.00126
|-37.77%
|90 Días
|€ -0.003918
|-65.37%
Hoy, ASTEROID1 registró un cambio de € +0.00027516 (+18.22%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000856 (+70.16%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ASTEROID1 experimentó un cambio de € -0.00126 (-37.77%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.003918 (-65.37%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Asteroid, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de ASTEROID1: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
**Estructura del mercado** ASTEROID1_USDT en el período de 4 horas cotiza actualmente a 0,003565 USDT, situándose en la zona central del rango. En el grupo de medias móviles (MA), las órdenes de compra ocupan entre los niveles 5 y 6, mientras que en el grupo EMA, las señales de compra predominan en el nivel 7. El precio se encuentra en el límite inferior del rango, entre el centro del canal y el nivel R1 (0,003663), aproximadamente un 3% por encima del nivel S1 (0,003458). **Estado de la dinámica** El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, mostrando una estructura de indicadores de corto plazo con diferencias entre los valores rápidos y lentos. El RSI permanece dentro de un rango neutral, mientras que la falta de datos en KDJ y StochRSI limita la evaluación completa de la fuerza impulsora. Por otro lado, el estado del canal BOLL no está claro, y aún no es posible confirmar cambios significativos en la volatilidad. **Niveles clave** En el extremo superior, el nivel R1 se sitúa en 0,003663 (un 2,7% por encima del precio actual) y constituye un punto de observación cercano; el nivel R2, ubicado en 0,00377 (un 5,7% por encima), representa un referente más lejano. En el extremo inferior, el nivel S1 se encuentra en 0,003458 (un 3% por debajo del precio actual) y actúa como soporte inmediato, mientras que el nivel S2, situado en 0,00336 (un 5,7% por debajo), sirve como referencia para un soporte estructural.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Asteroid podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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ASTEROID1 es una memecoin.
Para conocer Asteroid más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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