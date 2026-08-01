Precio de Asteroid hoy

El precio actual de Asteroid (ASTEROID1) hoy es € 0.002076, con una variación del 18.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTEROID1 a EUR es € 0.002076 por ASTEROID1.

Asteroid actualmente está en el puesto #1369 por capitalización de mercado en € 2.08M, con un suministro circulante de 1.00B ASTEROID1. Durante las últimas 24 horas, ASTEROID1 cotiza entre € 0.001649 (bajo) y € 0.0024 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0150323333261744136, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0000023589341496848.

En el corto plazo, ASTEROID1 experimentó un cambio de +2.16% en la última hora y de +16.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.86K.

Información del mercado de Asteroid (ASTEROID1)

Puesto No.1369 Cap de mercado € 2.08M€ 2.08M € 2.08M Volumen (24H) € 62.86K€ 62.86K € 62.86K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.08M€ 2.08M € 2.08M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Asteroid es de € 2.08M, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.86K. El suministro circulante de ASTEROID1 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.08M.