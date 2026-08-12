¿De qué trata Limocoin Swap?

Limocoin Swap es un token diseñado para facilitar la evolución de soluciones de mercado mediante los principios de los activos criptográficos. Está respaldado por una sólida comunidad construida durante más de cuatro años por GIT S.A., filial de la empresa matriz SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC.

¿Cuál es el precio actual de Limocoin Swap?

Limocoin Swap se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del -1.02% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara LMCSWAP con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -1.02% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si LMCSWAP está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Limocoin Swap en comparación con los tokens de la categoría Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem?

Dentro del segmento Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem, LMCSWAP demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Limocoin Swap hoy?

La capitalización de mercado de €412816.8947840910000 coloca a LMCSWAP en el puesto #3633, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando LMCSWAP?

Limocoin Swap ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de LMCSWAP?

Con 1176575426.402695 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.