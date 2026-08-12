Precio de LikeCoin hoy

El precio actual de LikeCoin (LIKE) hoy es $ 0.00224499, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIKE a USD es $ 0.00224499 por LIKE.

LikeCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,777,379, con un suministro circulante de 1.24B LIKE. Durante las últimas 24 horas, LIKE cotiza entre $ 0.00224467 (bajo) y $ 0.00224642 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02213434, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00115094.

En el corto plazo, LIKE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.52.

Información del mercado de LikeCoin (LIKE)

Cap de mercado $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Volumen (24H) $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Suministro de Circulación 1.24B 1.24B 1.24B Suministro total 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LikeCoin es de $ 2.78M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.52. El suministro circulante de LIKE es de 1.24B, con un suministro total de 1500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.37M.