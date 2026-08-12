Precio de John Pork hoy

El precio actual de John Pork (PORK) hoy es $ 0, con una variación del 10.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PORK a USD es $ 0 por PORK.

John Pork actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,309, con un suministro circulante de 998.81M PORK. Durante las últimas 24 horas, PORK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0041359, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PORK experimentó un cambio de -5.55% en la última hora y de -12.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de John Pork (PORK)

Cap de mercado $ 42.31K$ 42.31K $ 42.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.31K$ 42.31K $ 42.31K Suministro de Circulación 998.81M 998.81M 998.81M Suministro total 998,806,798.384199 998,806,798.384199 998,806,798.384199

La capitalización de mercado actual de John Pork es de $ 42.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PORK es de 998.81M, con un suministro total de 998806798.384199. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.31K.