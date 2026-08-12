Precio de JADE Protocol hoy

El precio actual de JADE Protocol (JADE) hoy es $ 0.056386, con una variación del 1.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JADE a USD es $ 0.056386 por JADE.

JADE Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,284.79, con un suministro circulante de 341.02K JADE. Durante las últimas 24 horas, JADE cotiza entre $ 0.054563 (bajo) y $ 0.057359 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.397623, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.051692.

En el corto plazo, JADE experimentó un cambio de +0.33% en la última hora y de -22.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 375.07.

Información del mercado de JADE Protocol (JADE)

Cap de mercado $ 19.28K$ 19.28K $ 19.28K Volumen (24H) $ 375.07$ 375.07 $ 375.07 Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.06K$ 23.06K $ 23.06K Suministro de Circulación 341.02K 341.02K 341.02K Suministro total 408,874.442232194 408,874.442232194 408,874.442232194

La capitalización de mercado actual de JADE Protocol es de $ 19.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 375.07. El suministro circulante de JADE es de 341.02K, con un suministro total de 408874.442232194. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.06K.