Precio de ItForTheBiscuit hoy

El precio actual de ItForTheBiscuit (RISK) hoy es --, con una variación del 3.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RISK a USD es -- por RISK.

ItForTheBiscuit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 61,280, con un suministro circulante de 920.28M RISK. Durante las últimas 24 horas, RISK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00139508, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RISK experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +4.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ItForTheBiscuit (RISK)

Cap de mercado $ 61.28K$ 61.28K $ 61.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 61.28K$ 61.28K $ 61.28K Suministro de Circulación 920.28M 920.28M 920.28M Suministro total 920,279,014.32497 920,279,014.32497 920,279,014.32497

La capitalización de mercado actual de ItForTheBiscuit es de $ 61.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RISK es de 920.28M, con un suministro total de 920279014.32497. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 61.28K.