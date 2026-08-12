Precio de Inspect hoy

El precio actual de Inspect (INSP) hoy es $ 0, con una variación del 3.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INSP a USD es $ 0 por INSP.

Inspect actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,621, con un suministro circulante de 798.37M INSP. Durante las últimas 24 horas, INSP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.398623, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INSP experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +29.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Inspect (INSP)

Cap de mercado $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Suministro de Circulación 798.37M 798.37M 798.37M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Inspect es de $ 37.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INSP es de 798.37M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.62K.