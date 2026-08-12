Precio de Inferra hoy

El precio actual de Inferra (INFERRA) hoy es $ 0, con una variación del 13.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INFERRA a USD es $ 0 por INFERRA.

Inferra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 58,884, con un suministro circulante de 903.18M INFERRA. Durante las últimas 24 horas, INFERRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INFERRA experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -35.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Inferra (INFERRA)

Cap de mercado $ 58.88K$ 58.88K $ 58.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.19K$ 65.19K $ 65.19K Suministro de Circulación 903.18M 903.18M 903.18M Suministro total 999,924,772.808545 999,924,772.808545 999,924,772.808545

La capitalización de mercado actual de Inferra es de $ 58.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INFERRA es de 903.18M, con un suministro total de 999924772.808545. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.19K.