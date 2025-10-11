Información del precio (USD) de Inbox (INBOX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.27% Cambio de Precio (1D) -25.63% Cambio de Precio (7D) -38.85% Cambio de Precio (7D) -38.85%

El precio en tiempo real de Inbox (INBOX) es de --. Durante las últimas 24 horas, INBOX se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de INBOX es de $ 0.00195214, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, INBOX ha cambiado en un -0.27% en la última hora, -25.63% en 24 horas y -38.85% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Inbox (INBOX)

Cap de mercado $ 538.56K$ 538.56K $ 538.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 538.56K$ 538.56K $ 538.56K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,899,141.7478461 999,899,141.7478461 999,899,141.7478461

La capitalización de mercado actual de Inbox es de $ 538.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INBOX es de 999.90M, con un suministro total de 999899141.7478461. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 538.56K.