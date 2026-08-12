Precio de Imprnt hoy

El precio actual de Imprnt (PRNT) hoy es $ 0.00124012, con una variación del 1.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRNT a USD es $ 0.00124012 por PRNT.

Imprnt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,948, con un suministro circulante de 18.28M PRNT. Durante las últimas 24 horas, PRNT cotiza entre $ 0.0012207 (bajo) y $ 0.00124398 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.177736, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRNT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.00.

Información del mercado de Imprnt (PRNT)

Cap de mercado $ 37.95K$ 37.95K $ 37.95K Volumen (24H) $ 31.00$ 31.00 $ 31.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 62.01K$ 62.01K $ 62.01K Suministro de Circulación 18.28M 18.28M 18.28M Suministro total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Imprnt es de $ 37.95K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.00. El suministro circulante de PRNT es de 18.28M, con un suministro total de 50000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 62.01K.