Información del precio (USD) de Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.701228 24H Máx $ 1.27 Máximo Histórico $ 1.27 Precio más bajo $ 0.701228 Cambio de Precio (1H) +0.28% Cambio de Precio (1D) +0.08% Cambio de Precio (7D) +0.09%

El precio en tiempo real de Hyperbeat USDT (HBUSDT) es de $1.039. Durante las últimas 24 horas, HBUSDT se ha operado entre un mínimo de $ 0.701228 y un máximo de $ 1.27, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HBUSDT es de $ 1.27, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.701228.

En términos de rendimiento a corto plazo, HBUSDT ha cambiado en un +0.28% en la última hora, +0.08% en 24 horas y +0.09% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Cap de mercado $ 91.05M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 91.05M Suministro de Circulación 87.67M Suministro total 87,668,162.47197866

La capitalización de mercado actual de Hyperbeat USDT es de $ 91.05M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HBUSDT es de 87.67M, con un suministro total de 87668162.47197866. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 91.05M.