Precio de Hoodbird hoy

El precio actual de Hoodbird (HOODBIRD) hoy es $ 0, con una variación del 12.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOODBIRD a USD es $ 0 por HOODBIRD.

Hoodbird actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,175.37, con un suministro circulante de 1.00B HOODBIRD. Durante las últimas 24 horas, HOODBIRD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOODBIRD experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -38.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hoodbird (HOODBIRD)

Cap de mercado $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hoodbird es de $ 11.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOODBIRD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.18K.