Precio de Honey hoy

El precio actual de Honey (HONEY) hoy es $ 0.998788, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HONEY a USD es $ 0.998788 por HONEY.

Honey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,821,758, con un suministro circulante de 7.83M HONEY. Durante las últimas 24 horas, HONEY cotiza entre $ 0.99376 (bajo) y $ 1.006 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.864184.

En el corto plazo, HONEY experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 123.44K.

Información del mercado de Honey (HONEY)

Cap de mercado $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M Volumen (24H) $ 123.44K$ 123.44K $ 123.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M Suministro de Circulación 7.83M 7.83M 7.83M Suministro total 7,831,365.976223631 7,831,365.976223631 7,831,365.976223631

La capitalización de mercado actual de Honey es de $ 7.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 123.44K. El suministro circulante de HONEY es de 7.83M, con un suministro total de 7831365.976223631. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.82M.