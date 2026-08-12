Precio de Heurist hoy

El precio actual de Heurist (HEU) hoy es $ 0.00263061, con una variación del 41.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEU a USD es $ 0.00263061 por HEU.

Heurist actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 517,460, con un suministro circulante de 199.61M HEU. Durante las últimas 24 horas, HEU cotiza entre $ 0.00148384 (bajo) y $ 0.00270893 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.461144, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HEU experimentó un cambio de -2.79% en la última hora y de +161.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.10K.

Información del mercado de Heurist (HEU)

Cap de mercado $ 517.46K$ 517.46K $ 517.46K Volumen (24H) $ 4.10K$ 4.10K $ 4.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Suministro de Circulación 199.61M 199.61M 199.61M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Heurist es de $ 517.46K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.10K. El suministro circulante de HEU es de 199.61M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.59M.