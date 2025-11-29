Precio de Habitat hoy

El precio actual de Habitat (HABITAT) hoy es $ 0.04496556, con una variación del 5.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HABITAT a USD es $ 0.04496556 por HABITAT.

Habitat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,307,528, con un suministro circulante de 73.56M HABITAT. Durante las últimas 24 horas, HABITAT cotiza entre $ 0.04486096 (bajo) y $ 0.04833011 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.173107, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04370948.

En el corto plazo, HABITAT experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -14.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Habitat (HABITAT)

Cap de mercado $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M Suministro de Circulación 73.56M 73.56M 73.56M Suministro total 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003

