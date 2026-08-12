Precio de gugugaga hoy

El precio actual de gugugaga (咕咕嘎嘎) hoy es $ 0, con una variación del 1,45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 咕咕嘎嘎 a USD es $ 0 por 咕咕嘎嘎.

gugugaga actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 82 678, con un suministro circulante de 995,94M 咕咕嘎嘎. Durante las últimas 24 horas, 咕咕嘎嘎 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 咕咕嘎嘎 experimentó un cambio de +0,21% en la última hora y de -0,60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de gugugaga (咕咕嘎嘎)

Cap de mercado $ 82,68K$ 82,68K $ 82,68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 82,68K$ 82,68K $ 82,68K Suministro de Circulación 995,94M 995,94M 995,94M Suministro total 995 943 909,837227 995 943 909,837227 995 943 909,837227

La capitalización de mercado actual de gugugaga es de $ 82,68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 咕咕嘎嘎 es de 995,94M, con un suministro total de 995943909.837227. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 82,68K.