Precio de GRX Chain hoy

El precio actual de GRX Chain (GRX) hoy es $ 13.05, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRX a USD es $ 13.05 por GRX.

GRX Chain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 124,100,604, con un suministro circulante de 9.51M GRX. Durante las últimas 24 horas, GRX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 21.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.868057.

En el corto plazo, GRX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 306.61K.

Información del mercado de GRX Chain (GRX)

Cap de mercado $ 124.10M$ 124.10M $ 124.10M Volumen (24H) $ 306.61K$ 306.61K $ 306.61K Cap. de mercado totalmente diluida $ 130.44M$ 130.44M $ 130.44M Suministro de Circulación 9.51M 9.51M 9.51M Suministro total 9,998,039.0 9,998,039.0 9,998,039.0

La capitalización de mercado actual de GRX Chain es de $ 124.10M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 306.61K. El suministro circulante de GRX es de 9.51M, con un suministro total de 9998039.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 130.44M.