Precio de GoldenCat hoy

El precio actual de GoldenCat (CATS) hoy es --, con una variación del 2.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATS a USD es -- por CATS.

GoldenCat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 73,790, con un suministro circulante de 690.69B CATS. Durante las últimas 24 horas, CATS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATS experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +6.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GoldenCat (CATS)

Cap de mercado $ 73.79K$ 73.79K $ 73.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.79K$ 73.79K $ 73.79K Suministro de Circulación 690.69B 690.69B 690.69B Suministro total 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

La capitalización de mercado actual de GoldenCat es de $ 73.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CATS es de 690.69B, con un suministro total de 690689999999.9999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.79K.