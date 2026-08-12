Precio de Get AI hoy

El precio actual de Get AI (GET) hoy es $ 0.00271401, con una variación del 2.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GET a USD es $ 0.00271401 por GET.

Get AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,317, con un suministro circulante de 18.17M GET. Durante las últimas 24 horas, GET cotiza entre $ 0.00233968 (bajo) y $ 0.00308705 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GET experimentó un cambio de -0.55% en la última hora y de -23.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.89K.

Información del mercado de Get AI (GET)

Cap de mercado $ 49.32K$ 49.32K $ 49.32K Volumen (24H) $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Suministro de Circulación 18.17M 18.17M 18.17M Suministro total 547,000,000.0 547,000,000.0 547,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Get AI es de $ 49.32K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.89K. El suministro circulante de GET es de 18.17M, con un suministro total de 547000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.48M.