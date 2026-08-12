Precio de GAIB AID hoy

El precio actual de GAIB AID (AID) hoy es $ 0.999253, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AID a USD es $ 0.999253 por AID.

GAIB AID actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,176,990, con un suministro circulante de 20.20M AID. Durante las últimas 24 horas, AID cotiza entre $ 0.999253 (bajo) y $ 0.999294 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.23, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.574183.

En el corto plazo, AID experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.00K.

Información del mercado de GAIB AID (AID)

Cap de mercado $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M Volumen (24H) $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M Suministro de Circulación 20.20M 20.20M 20.20M Suministro total 20,202,079.57419576 20,202,079.57419576 20,202,079.57419576

La capitalización de mercado actual de GAIB AID es de $ 20.18M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.00K. El suministro circulante de AID es de 20.20M, con un suministro total de 20202079.57419576. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.18M.