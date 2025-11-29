Precio de Funless hoy

El precio actual de Funless (FUNLESS) hoy es --, con una variación del 5.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FUNLESS a USD es -- por FUNLESS.

Funless actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,102, con un suministro circulante de 499.80M FUNLESS. Durante las últimas 24 horas, FUNLESS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FUNLESS experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de -23.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Funless (FUNLESS)

Cap de mercado $ 83.10K$ 83.10K $ 83.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.10K$ 83.10K $ 83.10K Suministro de Circulación 499.80M 499.80M 499.80M Suministro total 499,796,477.519566 499,796,477.519566 499,796,477.519566

La capitalización de mercado actual de Funless es de $ 83.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FUNLESS es de 499.80M, con un suministro total de 499796477.519566. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.10K.