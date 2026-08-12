Precio de FixedCoin hoy

El precio actual de FixedCoin (FIX) hoy es $ 1.5, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIX a USD es $ 1.5 por FIX.

FixedCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,975.96, con un suministro circulante de 9.99K FIX. Durante las últimas 24 horas, FIX cotiza entre $ 1.5 (bajo) y $ 1.51 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 11.88, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.26.

En el corto plazo, FIX experimentó un cambio de -0.65% en la última hora y de -7.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.76.

Información del mercado de FixedCoin (FIX)

Cap de mercado $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Volumen (24H) $ 7.76$ 7.76 $ 7.76 Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Suministro de Circulación 9.99K 9.99K 9.99K Suministro total 9,992.57609996 9,992.57609996 9,992.57609996

La capitalización de mercado actual de FixedCoin es de $ 14.98K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.76. El suministro circulante de FIX es de 9.99K, con un suministro total de 9992.57609996. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.98K.