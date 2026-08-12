Precio de FISH2 hoy

El precio actual de FISH2 (FISH2) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FISH2 a USD es $ 0 por FISH2.

FISH2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,228.73, con un suministro circulante de 999.35M FISH2. Durante las últimas 24 horas, FISH2 cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FISH2 experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FISH2 (FISH2)

Cap de mercado $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Suministro de Circulación 999.35M 999.35M 999.35M Suministro total 999,351,843.801489 999,351,843.801489 999,351,843.801489

La capitalización de mercado actual de FISH2 es de $ 12.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FISH2 es de 999.35M, con un suministro total de 999351843.801489. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.23K.