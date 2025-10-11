Información del precio (USD) de First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

El precio en tiempo real de First Ever Bitcoin Cat (NEKO) es de $0.00001484. Durante las últimas 24 horas, NEKO se ha operado entre un mínimo de $ 0.00001382 y un máximo de $ 0.00001717, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de NEKO es de $ 0.00010079, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0000099.

En términos de rendimiento a corto plazo, NEKO ha cambiado en un -1.03% en la última hora, +3.05% en 24 horas y -13.42% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de First Ever Bitcoin Cat (NEKO)

La capitalización de mercado actual de First Ever Bitcoin Cat es de $ 14.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NEKO es de 998.70M, con un suministro total de 998703498.549045. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.97K.