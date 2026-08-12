Precio de evaETH hoy

El precio actual de evaETH (EVAETH) hoy es $ 1,929.05, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVAETH a USD es $ 1,929.05 por EVAETH.

evaETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,029, con un suministro circulante de 1.01 EVAETH. Durante las últimas 24 horas, EVAETH cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,140.98, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,552.6.

En el corto plazo, EVAETH experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 367.55.

Información del mercado de evaETH (EVAETH)

Cap de mercado $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Volumen (24H) $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Suministro de Circulación 1.01 1.01 1.01 Suministro total 1.011051953511066 1.011051953511066 1.011051953511066

La capitalización de mercado actual de evaETH es de $ 29.03K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 367.55. El suministro circulante de EVAETH es de 1.01, con un suministro total de 1.011051953511066. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.03K.