Precio de ENIDOG hoy

El precio actual de ENIDOG (ENIDOG) hoy es $ 0.00142616, con una variación del 1.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ENIDOG a USD es $ 0.00142616 por ENIDOG.

ENIDOG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 135,829, con un suministro circulante de 95.24M ENIDOG. Durante las últimas 24 horas, ENIDOG cotiza entre $ 0.00140287 (bajo) y $ 0.00142597 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00552283, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00108899.

En el corto plazo, ENIDOG experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +11.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 210.39.

Información del mercado de ENIDOG (ENIDOG)

Cap de mercado $ 135.83K$ 135.83K $ 135.83K Volumen (24H) $ 210.39$ 210.39 $ 210.39 Cap. de mercado totalmente diluida $ 135.83K$ 135.83K $ 135.83K Suministro de Circulación 95.24M 95.24M 95.24M Suministro total 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

La capitalización de mercado actual de ENIDOG es de $ 135.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 210.39. El suministro circulante de ENIDOG es de 95.24M, con un suministro total de 95240884.84729192. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 135.83K.