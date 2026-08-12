Precio de Emerald Security Token hoy

El precio actual de Emerald Security Token (EMRL.D) hoy es $ 1.39, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMRL.D a USD es $ 1.39 por EMRL.D.

Emerald Security Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,840,082, con un suministro circulante de 25.00M EMRL.D. Durante las últimas 24 horas, EMRL.D cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.03, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.072.

En el corto plazo, EMRL.D experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.28K.

Información del mercado de Emerald Security Token (EMRL.D)

Cap de mercado $ 34.84M$ 34.84M $ 34.84M Volumen (24H) $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Cap. de mercado totalmente diluida $ 139.36M$ 139.36M $ 139.36M Suministro de Circulación 25.00M 25.00M 25.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Emerald Security Token es de $ 34.84M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.28K. El suministro circulante de EMRL.D es de 25.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 139.36M.