Precio de ELLIE hoy

El precio actual de ELLIE (ELLIE) hoy es $ 0, con una variación del 7.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELLIE a USD es $ 0 por ELLIE.

ELLIE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,420, con un suministro circulante de 999.78M ELLIE. Durante las últimas 24 horas, ELLIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0033953, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ELLIE experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -11.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ELLIE (ELLIE)

Cap de mercado $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.42K$ 26.42K $ 26.42K Suministro de Circulación 999.78M 999.78M 999.78M Suministro total 999,777,229.8256439 999,777,229.8256439 999,777,229.8256439

La capitalización de mercado actual de ELLIE es de $ 26.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ELLIE es de 999.78M, con un suministro total de 999777229.8256439. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.42K.