Precio de elchef hoy

El precio actual de elchef (ELCHEF) hoy es $ 0, con una variación del 2.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELCHEF a USD es $ 0 por ELCHEF.

elchef actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,560, con un suministro circulante de 939.31M ELCHEF. Durante las últimas 24 horas, ELCHEF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ELCHEF experimentó un cambio de -1.01% en la última hora y de +36.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de elchef (ELCHEF)

Cap de mercado $ 83.56K$ 83.56K $ 83.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.56K$ 83.56K $ 83.56K Suministro de Circulación 939.31M 939.31M 939.31M Suministro total 939,314,108.475632 939,314,108.475632 939,314,108.475632

La capitalización de mercado actual de elchef es de $ 83.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ELCHEF es de 939.31M, con un suministro total de 939314108.475632. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.56K.