Precio de EGL1 hoy

El precio actual de EGL1 (EGL1) hoy es $ 0.01625486, con una variación del 7.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EGL1 a USD es $ 0.01625486 por EGL1.

EGL1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,595,566, con un suministro circulante de 958.98M EGL1. Durante las últimas 24 horas, EGL1 cotiza entre $ 0.01513855 (bajo) y $ 0.01629556 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.122851, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01008437.

En el corto plazo, EGL1 experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de +44.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 554.17K.

Información del mercado de EGL1 (EGL1)

Cap de mercado $ 15.60M$ 15.60M $ 15.60M Volumen (24H) $ 554.17K$ 554.17K $ 554.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.26M$ 16.26M $ 16.26M Suministro de Circulación 958.98M 958.98M 958.98M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EGL1 es de $ 15.60M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 554.17K. El suministro circulante de EGL1 es de 958.98M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.26M.