Precio de DoubleZero Staked SOL hoy

El precio actual de DoubleZero Staked SOL (DZSOL) hoy es $ 140.32, con una variación del 2.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DZSOL a USD es $ 140.32 por DZSOL.

DoubleZero Staked SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,558,849, con un suministro circulante de 54.24K DZSOL. Durante las últimas 24 horas, DZSOL cotiza entre $ 139.87 (bajo) y $ 146.5 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 240.78, mientras que el mínimo histórico fue $ 123.85.

En el corto plazo, DZSOL experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +8.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DoubleZero Staked SOL (DZSOL)

Cap de mercado $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.84B$ 1.84B $ 1.84B Suministro de Circulación 54.24K 54.24K 54.24K Suministro total 12,847,046.23899945 12,847,046.23899945 12,847,046.23899945

La capitalización de mercado actual de DoubleZero Staked SOL es de $ 10.56M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DZSOL es de 54.24K, con un suministro total de 12847046.23899945. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.84B.