Precio de Dook hoy

El precio actual de Dook (DOOK) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOOK a USD es $ 0 por DOOK.

Dook actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,322, con un suministro circulante de 420.69T DOOK. Durante las últimas 24 horas, DOOK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOOK experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dook (DOOK)

Cap de mercado $ 24.32K$ 24.32K $ 24.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.32K$ 24.32K $ 24.32K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dook es de $ 24.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOOK es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.32K.