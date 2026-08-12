Precio de Dolan Duck hoy

El precio actual de Dolan Duck (DOLAN) hoy es $ 0.0033063, con una variación del 65.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOLAN a USD es $ 0.0033063 por DOLAN.

Dolan Duck actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 324,755, con un suministro circulante de 98.22M DOLAN. Durante las últimas 24 horas, DOLAN cotiza entre $ 0.00195926 (bajo) y $ 0.00398934 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.896515, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00195926.

En el corto plazo, DOLAN experimentó un cambio de +4.00% en la última hora y de +10.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.09K.

Información del mercado de Dolan Duck (DOLAN)

Cap de mercado $ 324.76K$ 324.76K $ 324.76K Volumen (24H) $ 58.09K$ 58.09K $ 58.09K Cap. de mercado totalmente diluida $ 324.76K$ 324.76K $ 324.76K Suministro de Circulación 98.22M 98.22M 98.22M Suministro total 98,222,279.133495 98,222,279.133495 98,222,279.133495

La capitalización de mercado actual de Dolan Duck es de $ 324.76K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.09K. El suministro circulante de DOLAN es de 98.22M, con un suministro total de 98222279.133495. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 324.76K.