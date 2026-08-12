Precio de Doggy hoy

El precio actual de Doggy (DOGGY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOGGY a USD es $ 0 por DOGGY.

Doggy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 154,838, con un suministro circulante de 2.25B DOGGY. Durante las últimas 24 horas, DOGGY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02948903, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOGGY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Doggy (DOGGY)

Cap de mercado $ 154.84K$ 154.84K $ 154.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 154.84K$ 154.84K $ 154.84K Suministro de Circulación 2.25B 2.25B 2.25B Suministro total 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

La capitalización de mercado actual de Doggy es de $ 154.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOGGY es de 2.25B, con un suministro total de 2250595564.23979. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 154.84K.