Información del precio (USD) de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Rango de precios en 24 horas: $ 183.35 $ 183.35 $ 183.35 24H Mín $ 233.2 $ 233.2 $ 233.2 24H Máx 24H Mín $ 183.35$ 183.35 $ 183.35 24H Máx $ 233.2$ 233.2 $ 233.2 Máximo Histórico $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Precio más bajo $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Cambio de Precio (1H) -0.04% Cambio de Precio (1D) -15.48% Cambio de Precio (7D) -18.85% Cambio de Precio (7D) -18.85%

El precio en tiempo real de DFDV Staked SOL (DFDVSOL) es de $192.35. Durante las últimas 24 horas, DFDVSOL se ha operado entre un mínimo de $ 183.35 y un máximo de $ 233.2, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DFDVSOL es de $ 259.77, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 150.48.

En términos de rendimiento a corto plazo, DFDVSOL ha cambiado en un -0.04% en la última hora, -15.48% en 24 horas y -18.85% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Cap de mercado $ 76.18M$ 76.18M $ 76.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.18M$ 76.18M $ 76.18M Suministro de Circulación 396.06K 396.06K 396.06K Suministro total 396,058.151419575 396,058.151419575 396,058.151419575

La capitalización de mercado actual de DFDV Staked SOL es de $ 76.18M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DFDVSOL es de 396.06K, con un suministro total de 396058.151419575. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.18M.