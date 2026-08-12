Precio de Delusional Optimism hoy

El precio actual de Delusional Optimism (DELUSIONAL) hoy es $ 0, con una variación del 0.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DELUSIONAL a USD es $ 0 por DELUSIONAL.

Delusional Optimism actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,123, con un suministro circulante de 999.77M DELUSIONAL. Durante las últimas 24 horas, DELUSIONAL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DELUSIONAL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -30.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Delusional Optimism (DELUSIONAL)

Cap de mercado $ 34.12K$ 34.12K $ 34.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.12K$ 34.12K $ 34.12K Suministro de Circulación 999.77M 999.77M 999.77M Suministro total 999,769,811.228019 999,769,811.228019 999,769,811.228019

La capitalización de mercado actual de Delusional Optimism es de $ 34.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DELUSIONAL es de 999.77M, con un suministro total de 999769811.228019. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.12K.