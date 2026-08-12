Precio de Delpho USDV hoy

El precio actual de Delpho USDV (USDV) hoy es $ 1.007, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDV a USD es $ 1.007 por USDV.

Delpho USDV actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 214,646, con un suministro circulante de 213.19K USDV. Durante las últimas 24 horas, USDV cotiza entre $ 1.007 (bajo) y $ 1.008 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.008, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.007.

En el corto plazo, USDV experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.00K.

Información del mercado de Delpho USDV (USDV)

Cap de mercado $ 214.65K$ 214.65K $ 214.65K Volumen (24H) $ 58.00K$ 58.00K $ 58.00K Cap. de mercado totalmente diluida $ 214.65K$ 214.65K $ 214.65K Suministro de Circulación 213.19K 213.19K 213.19K Suministro total 213,190.268165 213,190.268165 213,190.268165

La capitalización de mercado actual de Delpho USDV es de $ 214.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.00K. El suministro circulante de USDV es de 213.19K, con un suministro total de 213190.268165. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 214.65K.