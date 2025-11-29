Precio de Deflationary USD hoy

El precio actual de Deflationary USD (DUSD) hoy es --, con una variación del 2.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUSD a USD es -- por DUSD.

Deflationary USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 202,330, con un suministro circulante de 717.12M DUSD. Durante las últimas 24 horas, DUSD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00145385, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DUSD experimentó un cambio de -6.15% en la última hora y de +2.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Deflationary USD (DUSD)

Cap de mercado $ 202.33K$ 202.33K $ 202.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 202.33K$ 202.33K $ 202.33K Suministro de Circulación 717.12M 717.12M 717.12M Suministro total 717,117,990.494315 717,117,990.494315 717,117,990.494315

La capitalización de mercado actual de Deflationary USD es de $ 202.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DUSD es de 717.12M, con un suministro total de 717117990.494315. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 202.33K.