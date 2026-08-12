Precio de Datamine hoy

El precio actual de Datamine (DAM) hoy es $ 0.04305993, con una variación del 0.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DAM a USD es $ 0.04305993 por DAM.

Datamine actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 119,777, con un suministro circulante de 2.78M DAM. Durante las últimas 24 horas, DAM cotiza entre $ 0.04286441 (bajo) y $ 0.04312102 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.960724, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DAM experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -0.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 50.08.

Información del mercado de Datamine (DAM)

Cap de mercado $ 119.78K$ 119.78K $ 119.78K Volumen (24H) $ 50.08$ 50.08 $ 50.08 Cap. de mercado totalmente diluida $ 726.90K$ 726.90K $ 726.90K Suministro de Circulación 2.78M 2.78M 2.78M Suministro total 16,876,778.0 16,876,778.0 16,876,778.0

La capitalización de mercado actual de Datamine es de $ 119.78K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 50.08. El suministro circulante de DAM es de 2.78M, con un suministro total de 16876778.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 726.90K.