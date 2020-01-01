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Principales tokens de Ecosistema Stellar por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Stellar. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,0008
0,00%
0,00%
-0,02%
$ 74,86B
$ 56,90M
2
Stellar
Stellar
XLM
$ 0,161
-0,43%
-0,25%
-0,86%
$ 5,43B
$ 1,89M
3
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,999754
0,00%
0,00%
+0,03%
$ 2,81B
$ 125,66M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 842,90K
5
EURC
EURC
EURC
$ 1,15
0,00%
0,00%
0,00%
$ 456,89M
$ 20,38M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63 580
-0,19%
-0,00%
-1,44%
$ 413,58M
$ 11,02K
7
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1,15
0,00%
0,00%
0,00%
$ 161,07M
$ 7,10M
8
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4 386,2
+0,10%
+0,00%
+3,06%
$ 71,29M
$ 407,45K
9
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63 516
+0,39%
0,00%
-0,98%
$ 62,53M
$ 2,58
10
VELO
VELO
VELO
$ 0,003213
0,00%
-0,37%
-5,53%
$ 56,71M
$ 3,85M
11
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0,193065
0,00%
-0,00%
-0,45%
$ 55,24M
$ 11,23K
12
SHX
SHX
SHX
$ 0,003038
-0,62%
-0,03%
-5,35%
$ 53,24M
$ 24,58M
13
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0,00032702
+0,12%
+0,01%
+1,17%
$ 14,37M
$ 30,14K
14
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0,707356
+0,21%
+0,01%
+0,69%
$ 5,94M
$ 1,35K
15
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0,00539796
-0,59%
-0,14%
-10,88%
$ 5,46M
$ 18,03
16
Realio
Realio
RIO
$ 0,03407
+0,03%
-3,15%
-2,74%
$ 5,45M
$ 799,53K
17
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1,23
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 5,02M
$ 125,91K
18
Afreum
Afreum
AFR
$ 0,00057089
-0,31%
-0,00%
-1,59%
$ 4,57M
$ 1,16K
19
SIX
SIX
SIX
$ 0,00412
0,00%
-1,44%
-3,74%
$ 3,51M
$ 51,45M
20
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1,043
0,00%
--
0,00%
$ 2,88M
$ 0,10
21
Blend
Blend
BLND
$ 0,0402139
+2,77%
+0,05%
+18,92%
$ 2,67M
$ 8,19K
22
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0,00022552
-0,29%
-0,03%
-14,90%
$ 2,25M
$ 154,52K
23
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0,999509
+1,00%
0,00%
+0,09%
$ 1,12M
$ 3,13K
24
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1,004
-0,10%
-0,01%
0,00%
$ 1,02M
$ 163,15
25
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1,15
0,00%
0,00%
0,00%
$ 631,30K
$ 6,54K
26
Real MXN
Real MXN
MXNE
$ 0,03063871
0,00%
--
-47,04%
$ 43,78K
$ 4,22
27
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0,015534
-0,05%
+0,41%
+1,54%
--
$ 284,87M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Stellar y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Stellar representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 27 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $86.61B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Stellar con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Stellar rastreados en MEXC, WXT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.41% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Stellar están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 27 tokens de Ecosistema Stellar, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, XLM, PYUSD se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Stellar. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Stellar?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Stellar es de aproximadamente $86.61B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Stellar, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.