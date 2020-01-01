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Principales tokens de Ecosistema Stacks por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Stacks. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1266
-0.39%
-3.22%
-5.74%
$ 229.37M
$ 463.79K
2
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003568
+0.03%
-1.16%
+0.93%
$ 35.56M
$ 186.03M
3
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.15278
-0.74%
-7.54%
-30.54%
$ 22.08M
$ 938.97K
4
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.0
0.00%
+0.01%
-0.70%
$ 2.12M
$ 5.78K
5
$ 0.001726
-0.40%
-0.97%
-9.99%
$ 1.05M
$ 53.99M
6
LEO
LEO
LEO
$ 7.929E-5
-0.04%
-3.40%
-7.35%
$ 753.23K
--
7
Welshcorgicoin
Welshcorgicoin
WELSH
$ 2.812E-5
0.00%
-6.70%
-23.84%
$ 281.19K
--
8
Flat Earth
Flat Earth
FLAT
$ 0.00035319
0.00%
--
0.00%
$ 266.57K
$ 2.72
9
Skullcoin
Skullcoin
SKULL
$ 7.29E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 145.73K
--
10
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008669
+0.05%
-3.04%
-8.02%
$ 96.96K
$ 70.51M
11
Velar
Velar
VELAR
$ 0.00017061
-0.23%
+0.05%
+5.19%
$ 60.44K
$ 56.43
12
NotaStrategy
NotaStrategy
NASTY
$ 9.98E-6
0.00%
-13.80%
-3.67%
$ 52.24K
--
13
SBTC
SBTC
SBTC
$ 63,854.45
-0.09%
-0.44%
-1.83%
--
$ 0.29

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Stacks y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Stacks representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 13 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $291.82M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Stacks con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Stacks rastreados en MEXC, VELAR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.05% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Stacks están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 13 tokens de Ecosistema Stacks, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. STX, NOT, ZEST se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Stacks. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Stacks?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Stacks es de aproximadamente $291.82M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Stacks, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.